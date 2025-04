Infortunati Lazio, le condizioni di Tavares e Castellanos: le ultime da Formello

In casa Lazio si stanno valutando in queste ore le condizioni fisiche di Nuno Tavares e Castellanos. Le condizioni dei due giocatori

C’è clima di sconforto in casa Lazio, con i biancocelesti che non riescono a vincere neanche contro il Torino e ora vedono sempre più distante il quarto posto, valido per la qualificazione in Champions.

Ma dalle parti di Formello a tenere banco sono anche le condizioni degli infortunati, con i riflettori che sono accesi soprattutto su Valentin Castellanos e Nuno Tavares, entrambi assenti nella sfida di ieri. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il terzino portoghese ha pienamente recuperato e sarà a disposizione per la gara contro l’Atalanta, dove potrebbe partire anche titolare.

Diversa è la situazione legata all’attaccante biancoceleste, con lo staff medico che vuole evitare qualsiasi tipo di rischio e di conseguenza, dovrebbe rientrare a disposizione in tempo per il derby del 13 aprile.