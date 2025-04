Diffidati Lazio, occhio ai cartellini contro l’Atalanta: ecco chi rischia di saltare il derby

Condividi via email

Vediamo nel dettaglio quelli che sono i giocatori della Lazio che rischiano di saltare il derby della Capitale contro la Roma

Nel prossimo impegno di campionato la Lazio dovrà provare a rialzare la testa, anche se l’avversario non è dei più semplici. Sul cammino dei biancocelesti c’è infatti l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che, proprio come la Lazio, non viene da un periodo idilliaco.

I biancocelesti dovranno prestare attenzione anche ai cartellini, soprattutto in virtù del derby in programma nella giornata successiva e al momento, gli unici due diffidati sono Belahyane e Isaksen.