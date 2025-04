Infortunio Nuno Tavares, le condizioni del giocatore: ecco quando può rientrare il portoghese

Condividi via email

In queste ore sono emersi aggiornamenti in merito a quelle che sono le condizioni fisiche dell’esterno della Lazio

In casa Lazio arrivano nuovi aggiornamenti in merito alle condizioni degli infortunati, con Castellanos e Nuno Tavares che sono quelli che tengono in apprensione la piazza più di chiunque altro.

Ci sono buone notizie però riguardo la situazione legata al terzino portoghese, che come riportato da Calciomercato.com avrebbe pienamente recuperato e potrebbe anche scendere in campo da titolare nel match contro l’Atalanta.