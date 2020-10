Sinisa Mihajlovic è intervenuto al termine di Lazio Bologna ai microfoni di Dazn.

18 tiri non sono bastati al Bologna di Sinisa Mihajlovic per evitare la sconfitta. I felsinei escono sconfitti dall’Olimpico nonostante una buona prova. Ecco le parole del tecnico bolognese al termine del match ai microfoni di Dazn:

«Siamo stati sfortunati, loro hanno tirato una volta e mezzo in porta e hanno segnato due gol. Sono momenti difficili in cui bisogna rimanere sereni. Giochiamo bene ma per vincere serve fare qualcosa in più. Potevamo fare meglio in alcune situazioni. Abbiamo concesso poco, al primo errore siamo stati puniti. Questo vuol dire anche avere grandi giocatori».