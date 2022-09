Lazio, solo un precedente in Danimarca: era il 2001

La Lazio contro il Midtjylland andrà alla ricerca della prima vittoria in Danimarca: c’è solo un precedente

La Lazio contro il Midtjylland andrà alla ricerca della prima vittoria in Danimarca. Come ricordato da Il Corriere della Sera, c’è solo un precedente: era il 2001 e i biancocelesti persero 2-1 con il Copenaghen nei preliminari di Champions.

Sono altri sei i Paesi in cui i capitolini non hanno mai vinto: Bielorussia (0-0 a Minsk nel ‘94 in

Uefa), Finlandia (1-1 a Tampere nel 2005 in Intertoto), Scozia (ko per 2-1 col Celtic nel 2019 in EL), Svezia (0-0 col Trelleborgs nel ‘94 in Uefa, 1-0 per l’Elfsborg nel 2009 in un playoff di EL), Svizzera (3-1 per il Sion nel 1973 in U e f a , 2-2 a Losanna nel ‘98 in Coppa Coppe, 1-1 a Zurigo nel 2011 in EL) e Belgio (1-0 per l’Anderlecht n e l 2 0 0 0 i n Champions, 3-2 per lo Zulte Waregem nel 2017 in EL, 1-1 a Bruges nel 2020 in Champions).