Sutalo esulta dopo il Sassuolo: «Una grande vittoria di squadra. Avanti insieme, con la stessa voglia!» – FOTO – Lazio News 24

Josip Sutalo festeggia il netto successo contro il Sassuolo e manda un messaggio ai tifosi biancocelesti: il difensore croato guarda avanti dopo un’altra prestazione positiva, nonostante la sfortunata autorete

La Lazio continua a volare in campionato e tra i protagonisti della formazione di Gennaro Gattuso c’è anche Josip Sutalo, sempre più importante negli equilibri difensivi biancocelesti. Il centrale croato è stato nuovamente protagonista nella convincente vittoria per 6-2 contro il Sassuolo, disputata martedì 27 ottobre al Mapei Stadium. Una prestazione complessivamente positiva, nonostante la sfortunata deviazione che ha provocato il momentaneo pareggio della squadra allenata da Alberto Aquilani. Archiviata la sfida, il difensore ha voluto celebrare il successo attraverso i propri canali social, condividendo un messaggio di entusiasmo e unità rivolto a tutto l’ambiente laziale.

Sutalo protagonista contro il Sassuolo nonostante l’autorete

La partita contro il Sassuolo ha confermato l’importanza di Josip Sutalo nella retroguardia della Lazio. Il difensore croato ha contribuito alla gestione della linea arretrata, mostrando personalità anche dopo un episodio particolarmente sfortunato.

Al settimo minuto del primo tempo, infatti, una sua deviazione sulla conclusione di Kristian Thorstvedt ha permesso ai neroverdi di trovare il momentaneo 1-1. Un episodio negativo che non ha però compromesso la prestazione del centrale.

Ultimissime Lazio LIVE: la conferenza di Gattuso e le dichiarazioni di Crespo

Il centrale festeggia sui social: il messaggio dopo il successo

All’indomani della vittoria contro il Sassuolo, Josip Sutalo ha deciso di condividere tutta la propria soddisfazione attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il difensore ha voluto mettere al centro il gruppo, sottolineando la necessità di proseguire il percorso con lo stesso atteggiamento mostrato nelle ultime settimane.

SUTALO DOPO SASSUOLO-LAZIO – «Una grande vittoria di squadra. Avanti insieme, con la stessa voglia! Forza Lazio!».

Il messaggio del croato arriva dopo una serata nella quale la formazione di Gattuso ha dimostrato grande efficacia offensiva, riuscendo a reagire alle reti subite e conquistando un successo particolarmente largo.

Sutalo punto fermo di Gattuso: ora serve continuità

Il rendimento di Sutalo rappresenta uno degli aspetti importanti dell’avvio di stagione della Lazio. Il difensore si sta ritagliando un ruolo centrale nell’organizzazione del reparto arretrato, offrendo caratteristiche preziose per il sistema di gioco di Gattuso.

La vittoria contro il Sassuolo ha permesso ai biancocelesti di raggiungere quota 25 punti dopo nove giornate, frutto di otto successi e un pareggio. Numeri che certificano il miglior avvio della storia del club in Serie A.

Nonostante le sei reti realizzate a Reggio Emilia, la squadra dovrà continuare a lavorare anche sulla fase difensiva, considerando i due gol concessi alla formazione di Aquilani. Proprio in questo contesto, l’esperienza e le qualità di Sutalo potranno rivelarsi fondamentali per mantenere equilibrio e solidità.