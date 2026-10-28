Diogo Leite si prende la scena: 103 passaggi completati e numeri da protagonista! Gattuso ha una nuova certezza? – Lazio News 24

Il portoghese convince alla prima da titolare in Serie A contro il Sassuolo: il difensore protagonista con 116 tocchi e 103 passaggi completati. Una prestazione che offre nuove soluzioni a Gennaro Gattuso

La Lazio si gode la crescita di Diogo Leite, protagonista di una prestazione incoraggiante nella larga vittoria per 6-2 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il difensore portoghese, schierato dal primo minuto da Gennaro Gattuso, ha sfruttato l’occasione per mettere in mostra le proprie qualità tecniche e la capacità di partecipare alla costruzione del gioco. Una serata importante per il numero 2 biancoceleste, che ha dimostrato personalità nella gestione del pallone e attenzione nelle letture difensive. A impressionare sono soprattutto le statistiche relative al possesso e alla precisione dei passaggi, numeri che confermano quanto il centrale sia stato coinvolto nella manovra della formazione capitolina.

Diogo Leite impressiona contro il Sassuolo: i numeri della prestazione

Il dato più significativo della partita di Diogo Leite riguarda il contributo offerto durante la fase di impostazione. Secondo i dati attribuiti a Sofascore, il difensore portoghese ha concluso l’incontro con 116 tocchi e 103 passaggi completati, di cui ben 59 nella metà campo avversaria.

Statistiche che evidenziano il suo coinvolgimento nella circolazione del pallone e la volontà di accompagnare lo sviluppo della manovra anche oltre la propria zona di competenza. Non soltanto passaggi semplici e gestione del possesso, dunque, ma anche la ricerca di soluzioni verticali per favorire gli inserimenti dei compagni.

Per Gattuso, poter contare su un centrale capace di partecipare attivamente alla costruzione rappresenta un’opzione importante, soprattutto contro avversari che cercano di esercitare pressione sui primi portatori di palla.

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Decisivo anche nella costruzione offensiva: la giocata per Isaksen

Uno degli episodi più interessanti della prestazione di Leite riguarda il lancio con il quale ha trovato Gustav Isaksen in profondità. Una giocata che ha permesso all’esterno danese di attaccare lo spazio e conquistare il calcio di rigore successivamente fallito da Davide Frattesi al 61′.

Un’azione significativa per comprendere le caratteristiche del portoghese, capace di individuare i movimenti offensivi e cercare immediatamente la verticalizzazione.

Anche sul piano difensivo sono arrivate indicazioni positive: secondo le statistiche riportate, Leite ha totalizzato quattro azioni difensive e altrettanti duelli aerei vinti.

Resta però una sbavatura in occasione della rete di Sebastiano Esposito, quando il difensore non è riuscito a contenere efficacemente il movimento dell’attaccante neroverde. Un episodio sul quale potrà lavorare per migliorare ulteriormente la propria prestazione.

Il difensore è promosso dai quotidiani: Gattuso può contare su un’alternativa importante

La prova di Diogo Leite ha raccolto valutazioni differenti da parte della stampa sportiva nazionale. Il Corriere dello Sport ha premiato il centrale con un 7 in pagella, valorizzando soprattutto la qualità dell’impostazione e la personalità mostrata durante l’incontro.

Più prudenti, invece, le valutazioni della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport, che hanno assegnato entrambe un 6, evidenziando anche le responsabilità del portoghese sulla rete realizzata da Esposito.

Per Gattuso, la prestazione del numero 2 rappresenta un’indicazione interessante in vista dei prossimi impegni. La possibilità di alternare i centrali senza rinunciare alla qualità nella prima costruzione potrebbe diventare una risorsa importante nel corso della stagione. Il portoghese dovrà naturalmente confermarsi anche nelle prossime occasioni, soprattutto contro avversari capaci di mettere maggiormente sotto pressione la retroguardia.