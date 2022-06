Mertens Lazio, spunta anche la Salernitana: la decisione del belga

Calciomercato Lazio: i biancocelesti seguono Mertens su cui sarebbe spuntata anche la Salernitana. Il belga ha preso una decisione

La Lazio continua a seguire con attenzione la vicenda legata al rinnovo di Dries Mertens con il Napoli, pronta ad approfittarne in caso di mancato accordo. Come riportato da Tuttosport, inoltre, per il belga si sarebbe fatta avanti nelle ultime ore anche la Salernitana.

L’attaccante avrebbe però preso la sua decisione: dimezzarsi lo stipendio e rinnovare il contratto con il Napoli. Difficile quindi l’approdo di Mertens alla Lazio.