Mertens Lazio, non si esclude il ritorno in Belgio: l’Anversa fa sul serio

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non mollano la pista Mertens che però potrebbe anche tornare in Belgio all’Anversa

La Lazio non perde di vista la pista Dries Mertens che non ha ancora il contratto con il Napoli e potrebbe liberarsi a costo zero a fine mese. Per l’attaccante azzurro, però, starebbe prendendo quota anche l’ipotesi di un ritorno in Belgio.

Come riportato da Il Roma, infatti, l’allenatore dell’Anversa Mark Van Bommel vorrebbe riabbracciare il suo ex compagno di squadra. Il club belga, inoltre, sarebbe pronto a offrire a Mertens un contratto biennale a cifre considerevoli. Nonostante i continui contatti con Sarri, poi, l’attaccante non sarebbe convinto della Lazio visto il ruolo da vice Immobile che avrebbe in biancoceleste.