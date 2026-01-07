Mercato Lazio, Pedullà: «Si lavora anche per Toth del Ferencvaros, vale dieci milioni» - Lazio News 24

Calciomercato
Mercato Lazio, Pedullà: «Si lavora anche per Toth del Ferencvaros, vale dieci milioni»
Mercato Lazio, Alfredo Pedullà ha rilasciato delle dichiarazioni circa il centrocampista Alex Toth: i biancocelesti ci provano
Continua ad evolversi la situazione relativa del mercato della Lazio, riporta via social Alfredo Pedullà. Il giornalista via social ha rilasciato delle dichiarazioni sul centrocampista Alex Toth del Ferencvaros, uno dei nomi in cima alle preferenze del direttore sportivo Angelo Fabiani. Le sue parole:
«Lazio, non solo Taylor (ai dettagli), Il club lavora in queste ore per il centrocampo anche su Toth (piede destro), classe 2005 del Ferencvaros. Valutazione 10 milioni. I soldi di #Guendouzi investiti per un doppio colpo. Trattativa non definita, ma aperta».
