 Mercato Lazio, Pedullà: «Si lavora anche per Toth del Ferencvaros, vale dieci milioni» - Lazio News 24
Connect with us

Calciomercato

Mercato Lazio, Pedullà: «Si lavora anche per Toth del Ferencvaros, vale dieci milioni»

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo904431
Pre Lisbona 14/10/2025 - qualificazioni Mondiali 2026 / Portogallo-Ungheria / foto Pressinphoto/Image Sport nella foto: Attila Szalai-Alex Toth

Mercato Lazio, Alfredo Pedullà ha rilasciato delle dichiarazioni circa il centrocampista Alex Toth: i biancocelesti ci provano

Continua ad evolversi la situazione relativa del mercato della Lazio, riporta via social Alfredo Pedullà. Il giornalista via social ha rilasciato delle dichiarazioni sul centrocampista Alex Toth del Ferencvaros, uno dei nomi in cima alle preferenze del direttore sportivo Angelo Fabiani. Le sue parole:

«Lazio, non solo Taylor (ai dettagli), Il club lavora in queste ore per il centrocampo anche su Toth (piede destro), classe 2005 del Ferencvaros. Valutazione 10 milioni. I soldi di #Guendouzi investiti per un doppio colpo. Trattativa non definita, ma aperta».

LEGGI ANCHE: Taylor Lazio, Fabiani spinge per il centrocampista dell’Ajax: le novità

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.