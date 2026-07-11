Lazio, Comuzzo resta una pista da monitorare: il prestito può sbloccare l’operazione

Pietro Comuzzo è tra i nomi valutati dal direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani per rimpolpare la difesa affidata a Gennaro Gattuso

Pietro Comuzzo resta un profilo da non escludere per il mercato della Lazio. Il difensore centrale della Fiorentina potrebbe diventare una soluzione concreta qualora il club viola decidesse di aprire alla possibilità di una cessione in prestito, formula particolarmente gradita al direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani.

La società capitolina continua a valutare diversi profili per completare il reparto arretrato a disposizione di Gennaro Gattuso. In questo scenario, il nome del classe 2005 può tornare d’attualità grazie alla giovane età, all’esperienza già maturata nel massimo campionato e alle condizioni favorevoli che accompagnerebbero il suo eventuale tesseramento.

L’operazione, tuttavia, dipenderebbe soprattutto dalla posizione della Fiorentina. Senza un’apertura al prestito, infatti, la trattativa potrebbe diventare difficilmente sostenibile per la strategia attualmente impostata dalla Lazio.

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Comuzzo non peserebbe sull’indicatore del costo del lavoro

Un aspetto importante dell’eventuale arrivo di Pietro Comuzzo è legato alla sua età. Il difensore ha infatti 21 anni e rientra nella categoria degli Under 23. Il suo tesseramento, di conseguenza, non peserebbe sull’indicatore del costo del lavoro allargato.

Si tratta di un elemento particolarmente rilevante nella programmazione della Lazio, chiamata a rinforzare la rosa tenendo conto anche dei parametri economici e di un mercato da fare a “saldo zero”. Inserire un giovane con esperienza nel campionato italiano permetterebbe al club di conciliare le esigenze tecniche con quelle finanziarie.

Nonostante l’età, Comuzzo ha già accumulato tre stagioni in Serie A. Un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con avversari di alto livello e di acquisire una conoscenza importante delle difficoltà del calcio italiano.

Comuzzo con Provstgaard per una difesa giovane

Dal punto di vista tecnico, Pietro Comuzzo potrebbe comporre con Oliver Provstgaard una coppia centrale giovane e ricca di talento. I due difensori rappresenterebbero una soluzione costruita non soltanto per il presente, ma anche in prospettiva futura.

La pista resta al momento subordinata alla disponibilità della Fiorentina a trattare sulla base di un prestito. In caso di apertura dei viola, però, Pietro Comuzzo potrebbe trasformarsi rapidamente in un’opportunità concreta per la Lazio e per il direttore sportivo Angelo Fabiani.