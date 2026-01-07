Taylor Lazio, Fabiani spinge per il centrocampista dell'Ajax: le novità - Lazio News 24

Taylor Lazio, passi in avanti nella trattativa per il giocatore designato per rimpiazzare Matteo Guendouzi (in uscita verso il Fenerbahce). Le ultime

Fabrizio Romano ha riportato che la Lazio è a buon punto nelle negoziazioni con l’Ajax per l’acquisto di Kenneth Taylor, giovane centrocampista classe 2002. Il giocatore è uno dei prodotti più promettenti del settore giovanile olandese e potrebbe essere il sostituto ideale di Matteo Guendouzi, che sta attirando l’interesse di diverse squadre.

Angelo Fabiani, il direttore sportivo della Lazio, sta lavorando per concludere l’affare, cercando di anticipare la concorrenza.

Il profilo di Kenneth Taylor: talento giovane e polivalente

Kenneth Taylor è un centrocampista dinamico, che sa adattarsi sia al ruolo di mediano che a quello di mezzala. La sua visione di gioco, abbinata alla capacità di inserirsi tra le linee, lo rende un giocatore molto interessante per il progetto della Lazio.

Nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienze in Eredivisie con l’Ajax e nelle competizioni europee, dimostrando di avere un buon livello di maturità sul campo.

Taylor Lazio, Angelo Fabiani in prima linea

Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha avviato trattative concrete con l’Ajax per il trasferimento di Kenneth Taylor alla Lazio. Sebbene l’affare non sia ancora stato concluso, le trattative sono in fase avanzata, e i biancocelesti stanno cercando di definire l’accordo nel più breve tempo possibile. Alfredo Pedullà ha riportato che la base per l’intesa è fissata su un’offerta da 15 milioni più 2-3 di bonus!

L’intenzione è quella di portare un giovane di talento a Roma, che possa integrarsi rapidamente nel gioco di Maurizio Sarri e diventare un valore aggiunto per il centrocampo biancoceleste.

