Taylor Lazio, Fabiani spinge per il centrocampista dell'Ajax: le novità - Lazio News 24

Calciomercato
Taylor Lazio, Fabiani spinge per il centrocampista dell’Ajax: le novità
Taylor Lazio, passi in avanti nella trattativa per il giocatore designato per rimpiazzare Matteo Guendouzi (in uscita verso il Fenerbahce). Le ultime
Fabrizio Romano ha riportato che la Lazio è a buon punto nelle negoziazioni con l’Ajax per l’acquisto di Kenneth Taylor, giovane centrocampista classe 2002. Il giocatore è uno dei prodotti più promettenti del settore giovanile olandese e potrebbe essere il sostituto ideale di Matteo Guendouzi, che sta attirando l’interesse di diverse squadre.
Angelo Fabiani, il direttore sportivo della Lazio, sta lavorando per concludere l’affare, cercando di anticipare la concorrenza.
Il profilo di Kenneth Taylor: talento giovane e polivalente
Kenneth Taylor è un centrocampista dinamico, che sa adattarsi sia al ruolo di mediano che a quello di mezzala. La sua visione di gioco, abbinata alla capacità di inserirsi tra le linee, lo rende un giocatore molto interessante per il progetto della Lazio.
Nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienze in Eredivisie con l’Ajax e nelle competizioni europee, dimostrando di avere un buon livello di maturità sul campo.
Taylor Lazio, Angelo Fabiani in prima linea
Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha avviato trattative concrete con l’Ajax per il trasferimento di Kenneth Taylor alla Lazio. Sebbene l’affare non sia ancora stato concluso, le trattative sono in fase avanzata, e i biancocelesti stanno cercando di definire l’accordo nel più breve tempo possibile. Alfredo Pedullà ha riportato che la base per l’intesa è fissata su un’offerta da 15 milioni più 2-3 di bonus!
L’intenzione è quella di portare un giovane di talento a Roma, che possa integrarsi rapidamente nel gioco di Maurizio Sarri e diventare un valore aggiunto per il centrocampo biancoceleste.
LEGGI ANCHE: Maldini Lazio, accelerata biancoceleste! Oggi si chiude? Ecco le novità
News
Castellanos non c’è più, la Lazio non perde un bomber: spesso poco incisivo, raramente determinante nel risultato
Castellanos alla Lazio non è mai stato di certo un bomber, ma andiamo ad analizzare nello specifico quanti gol ha...
Taylor Lazio, Fabiani spinge per il centrocampista dell’Ajax: le novità
Taylor Lazio, passi in avanti nella trattativa per il giocatore designato per rimpiazzare Matteo Guendouzi (in uscita verso il Fenerbahce)....
Rinnovo Marusic, la priorità della Lazio è blindare il montenegrino! Le novità
Rinnovo Marusic, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo relativo al contratto del classe 92′ Con il rinnovo di Toma...