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Ecco la lista definitiva dei convocati in vista del ritiro: Gattuso ha scelto il gruppo per la nuova stagione della Lazio
La Lazio ha comunicato l’elenco dei giocatori che partiranno per la preparazione estiva: termina qui l’attesa per le scelte del nuovo tecnico
In casa Lazio cresce l’attesa per la lista dei convocati che prenderanno parte al ritiro estivo. Come comunicato dalla società biancoceleste, ecco l’elenco dei giocatori scelti per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione.
Si tratta di uno dei primi passaggi importanti dell’era Gennaro Gattuso, chiamato a valutare il gruppo a disposizione fin dai primi giorni di lavoro. Il ritiro rappresenterà infatti un momento fondamentale per testare condizione fisica, atteggiamento e adattamento dei calciatori alle nuove richieste tecniche e tattiche.
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La lista dei convocati di Gattuso
PORTIERI – Mandas, Motta, Renzetti, D’Alessio
DIFENSORI – Floriani, Gigot, Lazzari, Marusic, Patric, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Nuno Tavares, F. Bordon, Kovac
CENTROCAMPISTI – Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek. Rovella, Taylor, Galassi, Farcomeni
ATTACCANTI – Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Zaccagni, Serra
Continuano i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S.S. Lazio: Furlanetto, Cataldi, Isaksen
Convocati Lazio ritiro, parte il lavoro della nuova stagione
Con la comunicazione dei convocati prende ufficialmente forma la nuova Lazio di Gattuso. Il ritiro sarà il primo banco di prova per il tecnico, chiamato a trasmettere subito intensità, idee e metodo di lavoro.
Ora l’attenzione è tutta sulla lista ufficiale: da quei nomi riparte il percorso biancoceleste verso la nuova stagione di Serie A.
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