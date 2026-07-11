La Lazio fa sul serio per Stojkovic, nuovo asse con la Dinamo Zagabria

Luka Stojkovic entra nel mirino della Lazio per il centrocampo! Il classe 2003 è reduce da una stagione dai numeri grandiosi

La Lazio continua a guardare con grande attenzione in casa Dinamo Zagabria. Dopo aver portato avanti la trattativa per Sergi Dominguez, il club biancoceleste avrebbe inserito nella propria lista anche Luka Stojkovic, centrocampista offensivo classe 2003.

La società guidata da Claudio Lotito avrebbe già iniziato a muovere i primi passi per comprendere i margini dell’operazione e verificare le condizioni necessarie per portare il giovane talento croato a Roma. Il nome di Stojkovic rappresenta una pista interessante per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso, alla ricerca di qualità, dinamismo e imprevedibilità nella zona centrale del campo.

Per il momento si tratta di un interesse ancora da approfondire, ma l’attenzione della Lazio nei confronti del calciatore appare concreta. I contatti avviati con la Dinamo Zagabria per Dominguez potrebbero inoltre favorire nuovi dialoghi tra le due società.

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Stojkovic, la Lazio studia i margini dell’operazione

La Lazio vuole capire quali siano le richieste economiche della Dinamo Zagabria per Luka Stojkovic. Il centrocampista è considerato uno dei prospetti più interessanti del club croato e viene seguito per la capacità di agire tra le linee, creare occasioni e rendersi pericoloso in fase realizzativa.

La dirigenza biancoceleste avrebbe quindi avviato le prime valutazioni, senza aver ancora raggiunto una fase decisiva della trattativa. L’obiettivo è comprendere se esistano le condizioni per trasformare il gradimento tecnico in una vera operazione di mercato.

Luka Stojkovic, numeri importanti con la Dinamo Zagabria

Nel corso dell’ultima stagione Luka Stojkovic ha confermato le proprie qualità attraverso un rendimento di alto livello. Il trequartista ha infatti collezionato 33 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a referto 11 gol e 12 assist.

Numeri significativi per un calciatore ancora giovane, capace di incidere sia in fase di finalizzazione sia nell’ultimo passaggio. Le sue caratteristiche gli consentono di occupare diverse posizioni sulla trequarti, offrendo soluzioni differenti al proprio allenatore.

Proprio questa duttilità avrebbe attirato l’attenzione della Lazio, intenzionata ad aggiungere al centrocampo un elemento tecnico, rapido e dotato di una buona capacità di inserimento. Stojkovic potrebbe rappresentare un investimento non soltanto per il presente, ma anche per il futuro del progetto biancoceleste.

Stojkovic, nuovo obiettivo dopo Sergi Dominguez

L’interesse per Luka Stojkovic conferma il rapporto di mercato che la Lazio sta cercando di costruire con la Dinamo Zagabria. Il primo dossier riguarda Sergi Dominguez, difensore individuato come principale candidato per raccogliere l’eredità di Mario Gila, passato al Milan.

Con l’operazione per lo spagnolo bne avviata, il club capitolino avrebbe deciso di approfondire anche la situazione del centrocampista croato. La strada resta comunque ancora lunga e servirà capire quale posizione assumerà la Dinamo di fronte a un’eventuale proposta ufficiale.