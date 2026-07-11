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Calciomercato

Asse caldissimo Milano-Roma, Milan in chiusura Calvani dalla Lazio: nuovo colpo per il futuro dei rossoneri

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2 secondi ago

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Il club rossonero lavora per assicurarsi il terzino classe 2008: l’operazione con la Lazio è ormai vicina alla definizione

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani e guarda ancora in casa Lazio dopo aver già acquistato Mario Gila per la difesa. Come riportato da Gianluca Di Marzio su X, il club rossonero è in chiusura per l’arrivo di Lorenzo Calvani, terzino classe ’08 di proprietà biancoceleste.

Un’operazione che conferma la volontà del Milan di investire su profili di prospettiva, capaci di crescere all’interno del progetto tecnico rossonero.

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Calvani saluta la Lazio: un profilo per il futuro rossonero

Il nome di Lorenzo Calvani si inserisce nella linea tracciata dal Milan negli ultimi anni: osservare con attenzione il mercato dei giovani italiani e provare ad anticipare la concorrenza sui talenti più promettenti.

L’operazione è dunque in dirittura d’arrivo. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori conferme sul trasferimento di Lorenzo Calvani dalla Lazio al Milan, con il club rossonero pronto ad aggiungere un altro tassello giovane al proprio progetto.

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