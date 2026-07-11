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Lotito vola negli Stati Uniti: appuntamento al Nasdaq e finale del Mondiale con Infantino

Published

3 ore ago

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Il presidente biancoceleste è atteso negli USA nei prossimi giorni: sul tavolo di Lotito c’è un doppio impegno tra finanza e calcio internazionale

Claudio Lotito si prepara a volare negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il presidente della Lazio sarebbe in procinto di partire per gli USA nei prossimi giorni per due appuntamenti di rilievo.

Il viaggio del patron biancoceleste avrebbe infatti una doppia motivazione: da una parte un appuntamento al Nasdaq, dall’altra la possibilità di assistere dal vivo alla finale del Mondiale 2026, in programma il prossimo 19 luglio nell’area di New York/New Jersey.

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Lotito tra Nasdaq e prospettive internazionali

Il primo motivo del viaggio riguarda dunque un appuntamento al Nasdaq, tema che riporta l’attenzione sul profilo internazionale della Lazio e sulle mosse societarie del presidente biancoceleste.

Il secondo motivo del viaggio riguarda invece il grande calcio internazionale. Sarebbe stato proprio Gianni Infantino, presidente della FIFA e amico di Lotito, ad aver invitato il numero uno biancoceleste ad assistere alla finale del Mondiale.

Previsti alcuni giorni intensi per il presidente biancoceleste

L’ultimo atto della competizione si disputerà il 19 luglio al MetLife Stadium, impianto indicato per l’evento conclusivo del torneo. Per Lotito sarebbe quindi l’occasione per presenziare a uno degli appuntamenti più importanti del calcio mondiale. Il viaggio negli Stati Uniti si inserisce in un periodo particolarmente intenso per Claudio Lotito, diviso tra impegni societari, appuntamenti istituzionali e le vicende legate al club capitolino.

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