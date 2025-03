Mercato Lazio, le ultime sulla situazione dei terzini

Mercato Lazio, il club biancoceleste osserva con particolare attenzione la situazione della difesa in particolare sui terzini: le ultime

Finalmente ci siamo, archiviata la sosta per la Nazionale, lunedì torna finalmente in campo la Lazio di Baroni che non vuole e non può assolutamente fallire nel match interno contro il Torino.

Se la squadra di Baroni sul campo si concentra sul match contro i granata, la dirigenza biancoceleste sta lavorando con particolare attenzione al futuro del club. Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, le aquile lavorano in modo particolare al ritocco della difesa.

Il quotidiano spiega che per il reparto difensivo il nome nuovo è quello di Marco di Cesare, mentre per quanto riguarda la situazione terzini Marusic che ha il contratto che gli scade nel 2026, e il prolungamento è in stand-by e senza rinnovo resterebbe legato automaticamente fino a tale anno.

Per quanto riguarda invece Pellegrini, l’ex Cagliari non è ancora integrato e dovrà prendere una decisione ossia o restare o andare via.