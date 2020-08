MERCATO Lazio-David Silva, le ultime sulla trattativa

Le ultime sulla trattativa che potrebbe portare David Silva in biancoceleste.

Negli ultimi giorni è rimbalzata la voce dell’interesse biancoceleste per l’asso spagnolo del Manchester City, David Silva, il quale lascerà il club inglese a parametro zero dopo un decennio nelle file dei Citizens.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe in attesa di una risposta del giocatore dopo aver recapitato la propria offerta nei giorni scorsi.

Entro questo weekend dovrebbe esserci il colloquio decisivo. Trattativa dunque, nel bene o nel male, che non dovrebbe andare troppo per le lunghe, con una risposta che potrebbe arrivare già in settimana.