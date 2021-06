Mercato Lazio, biancocelesti sulle tracce di Nastasic: la situazione

Il mercato della Lazio entra sempre più nel vivo: biancocelesti sulle tracce di Matija Nastasic per rinforzare la difesa

La Lazio è sempre più attiva sul mercato, sia sul fronte delle uscite che su quello degli arrivi. In particolare, i biancocelesti vorrebbero rinforzare il reparto arretrato e, già da diversi giorni, avrebbero messo nel mirino una vecchia conoscenza della Serie A.

Come riportato anche dal Messaggero, la Lazio sarebbe sulle tracce di Matija Nastasic. Il difensore serbo classe 1993 ha giocato nella stagione 2011-2012 con la maglia della Fiorentina, prima di trasferirsi al Manchester City e poi allo Schalke 04. Proprio i tedeschi vorrebbero cederlo per fare cassa, in seguito alla retrocessione nella seconda lega teutonica al termine di questa stagione. Roma potrebbe essere una meta gradita per Nastasic, su cui Maurizio Sarri potrebbe puntare per rinforzare la difesa.