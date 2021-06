Calciomercato Lazio, Fares al passo d’addio: due club di Serie A su di lui

La Lazio continua a lavorare senza sosta sul calciomercato, anche per quanto riguarda il fronte delle uscite. Infatti, nelle ultime ore sono arrivate importanti novità per quanto riguarda gli addi, con Mohamed Fares pronto a lasciare la Capitale.

Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, due club di Serie A sarebbero sulle tracce dell’esterno sinistro: si tratta di Torino e Cagliari. In particolare, il club sardo potrebbe sfruttare il grande apprezzamento del tecnico Leonardo Semplici, che conosce il giocatore fin dai tempi della Spal. Nei prossimi giorni si attendono novità su questa situazione.

Momo #Fares could leave #Lazio this summer: #Cagliari (Semplici appreciates him since Spal’s times) and #Torino are interested in the left fullback. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2021