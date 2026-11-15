Ex Lazio, Gila: «Un calciatore tende ad avere la mente attiva. All’inizio toccai il fondo, fondamentale l’aiuto di uno psicologo»

Dalle difficoltà iniziali alla rinascita: il toccante racconto dell’ex Lazio Mario Gila sul benessere mentale. Le dichiarazioni

L’esperienza vissuta alla Lazio ha rappresentato anche un passaggio importante nella crescita personale di Mario Gila. L’ex difensore biancoceleste, oggi al Milan, ha parlato a lungo del rapporto con se stesso, della pressione legata alla professione e delle difficoltà incontrate nei primi anni in Italia.

Lo ha fatto nel podcast The Chamber, progetto realizzato dal Milan in collaborazione con One More Time di Luca Casadei, affrontando un tema spesso centrale nella carriera di un calciatore: la gestione dell’errore e delle aspettative.

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Gila e il peso della perfezione

«Essere calciatori significa avere la mente sempre in movimento. È un lavoro che richiede tantissime energie anche dal punto di vista mentale. Durante le vacanze cerco spesso di fermarmi e ritrovare un contatto con me stesso, perché questa professione rischia di farti perdere di vista la persona che sei.

Siamo calciatori praticamente 24 ore su 24: alimentazione, allenamenti, preparazione e recupero devono essere curati continuamente. Cercare la perfezione, però, alla lunga diventa estenuante. Oggi sto imparando ad accettare maggiormente le persone e i loro momenti».

Il percorso di Gila dopo le difficoltà

Il difensore ha poi raccontato il momento più delicato attraversato all’inizio della sua esperienza italiana: «Nei primi anni in Italia ho vissuto una fase molto difficile e ho toccato il fondo. L’aiuto di uno psicologo è stato importante per uscirne.

Ero estremamente severo con me stesso e vivevo ogni errore come qualcosa di negativo. Oggi, invece, ho capito che sbagliare fa parte del percorso e può diventare un’occasione per crescere».

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Una nuova prospettiva sugli errori

Gila ha spiegato anche quanto sia cambiato il suo modo di affrontare le difficoltà: «Ho chiesto aiuto quando ho capito di non riuscire a superare certe situazioni da solo. Quel percorso mi ha permesso di cambiare prospettiva. Oggi provo a guardare ciò che accade con maggiore comprensione, senza continuare a chiedermi perché sia successo. Tutti possono sbagliare: la cosa importante è riuscire a rialzarsi e imparare a parlarsi nel modo giusto».