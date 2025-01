Mellone sulla Lazio: «Contro il Verona abbiamo visto la bella squadra di inizio anno perfetta e spregiudicata»

Mellone, Il direttore del Dey Time ha espresso il suo parere alla luce della vittoria di domenica sera al Bentegodi: ecco cos ha detto

Intervistato ai microfoni di Radiosei, il direttore del Dey Time ha espresso il suo parere sulla vittoria della Lazio di domenica sera al Bentegodi contro il Verona. Ecco cos ha detto a riguardo sui biancocelesti il noto tifoso delle aquile

PAROLE – Lazio formato Debussy: sinfonica ma contemporaneamente spregiudicata, moderna, bella, fantasiosa. A Verona la prima mezz’ora ha giocato in maniera pressoché perfetta, nel secondo tempo potevamo fare più gol. Abbiamo rivisto la Lazio a cui eravamo abituati, con la sensazione con la squadra che può fare qualsiasi cosa. Mi è sembrata la stessa Lazio del primo tempo con l’Atalanta. Qualche amnesia c’è stata e se davanti avessimo avuto un altro avversario probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. Provedel rimane un ottimo portiere. Non l’ho mai messo sotto giudizio ma non è un fenomeno, sicuramente un buon giocatore. Carnesecchi è di un altro livello. In Europa è una Lazio formato Nabucco. Una squadra che ha sofferto ma poi ha avuto la meglio