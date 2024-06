Mellone DURO con Lotito: «Dopo 20 anni siamo in questa situazione. La società deve fare autocritica». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Mellone ha criticato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Il Presidente non dovrebbe rivendicare il fatto che sia il proprietario ma anzi, dovrebbe rivendicare il fatto che sia il custode della Lazio e dei suoi valori. Vedo una società gestita come una proprietà privata. Perché dopo 20 anni siamo in questa situazione? Spererei che la società facesse un po’ di autocritica. Sembra non esserci alcuna preoccupazione rispetto all’immagine della Lazio. Non sempre mi sono trovato d’accordo con le manifestazioni contro la società, ma adesso la situazione è pesante. Non si può tollerare ancora un clima così forte di rassegnazione e rammarico, l’alternativa è la totale indifferenza».