Sarri a DAZN: «Guendouzi? Non dico nulla, su Kamada e la difesa... »

Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta rimediata contro il Genoa all’Olimpico nell’immediato post-partita: le sue dichiarazioni

A DAZN nel post-partita di Lazio-Genoa, Maurizio Sarri ha dichiarato:

Un brutto ingresso in partita. Squadra nervosa timorosa, tanti palloni persi ma dopo il 20’ abbiamo avuto un atteggiamento giusto. Non ci abbiamo provato con abbastanza qualità. I giocatori che di solito ci fanno vincere oggi non saltavano l’avversario, ma l’atteggiamento è stato buono. La squadra ha chiuso il Genoa nella sua area. Abbiamo provato la soluzione con due attaccanti di cui Castellanos, che è molto forte nel gioco aereo, ma non lo rifarei, ci siamo snaturati. La linea difensiva stasera l’ho vista bene. Abbiamo problemi nel trovare il giusto filtro col centrocampo ma durante la partita abbiamo concesso poco, anzi dal 20’ non abbiamo concesso niente. Contro il Napoli la partita avrà un valore di 3 punti, come ogni altra. Non dobbiamo entrare in un trend mentale negativo. Dopo Lecce era giusto arrabbiarci, stasera c’è da lavorare e migliorare. Kamada in questo momento è difficilmente valutabile. Ha iniziato ad allenarsi 12 giorni fa, ha qualità di alto livello nel palleggio e ha buoni tempi di inserimento. Il resto è frutto di lavorom appena salirà nel livello di condizione fisica per noi sarà un giocatore forte. Guendouzi? Non so se arriva, non mi sono preoccupato del mercato oggi, non ho idea