Mauri: «La Lazio può togliersi grandi soddisfazioni. È una squadra costruita per giocarsela in tutte le competizioni»

Le parole dell’ex capitano biancoceleste, Stefano Mauri, sulla squadra di Baroni. Le ultime

Nella sua intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera l’ex capitano biancoceleste Stefano Mauri, ha parlato della squadra di Baroni.

PAROLE– « Baroni? La Lazio ha fatto bene a prenderlo – spiega – anche se molti erano scettici. In realtà è stato un grande colpo. La Lazio può togliersi grandi soddisfazioni. È una squadra costruita per giocarsela in tutte le competizioni. I vari ruoli sono ben coperti e amalgamati».