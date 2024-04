Zaccagni, ritorno da sogno: «Miglior modo per tornare a volare» – FOTO

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha esultato sui propri profili social dopo il gol vittoria contro il Verona: il post

Ritorno da sogno per Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio, entrato ieri nella ripresa contro il Verona dopo settimane di stop per l’infortunio rimediato contro la Juve in Coppa Italia, ha deciso la sfida con un bellissimo gol.

L’ex Verona ha esultato con un bellissimo post sui propri profili social.