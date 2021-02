Matthaus e Hamann in coro: «Lazio buona squadra, ma Bayern favorito»

I due ex calciatori del Bayern Monaco Lothar Matthaus e Dietmar Hamann hanno detto la loro sulla sfida di Champions contro la Lazio

La prossima settimana andrà in scena la sfida più importante della stagione della Lazio, che affronterà il Bayern Monaco negli ottavi di finale della Champions League. A pochi giorni dal match, hanno voluto dire la loro anche due ex calciatori del club bavarese, intervenuti ai microfoni di Sky.de. Si tratta di Lothar Matthaus e Dietmar Hamann.

Il primo a parlare è stato l’ex Inter, che ha affermato: «Il chiaro favorito: il Bayern. La squadra più forte del mondo. Sia in termini di titoli che di prestazioni al momento. La Lazio è brava, ma non abbastanza». L’ex Liverpool, poi, ha affermato in coro: «Il Bayern è il favorito, ma mi aspetto un gara piuttosto equilibrata. Müller è fuori almeno una partita, Gnabry non c’è. Il Bayern trova il modo di vincere partite serrate con la sua volontà e mentalità, ma la Lazio è una buona squadra. Lo hanno dimostrato anche contro il Dortmund».