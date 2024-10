Mattei: «Manca uniformità di giudizio arbitrale. Pedro? Un campione in campo e fuori»

Stefano Mattei, giornalista di Rai Sport, ha parlato così delle ultime scelte arbitrali e dell’attaccante della Lazio Pedro

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato così del Var e dell’attaccante della Lazio Pedro:

PAROLE – «Oltre a dire che manca uniformità di giudizio arbitrale bisognerebbe trovare il modo di trovare una soluzione. Ora se ne parla perché c’è la sosta del campionato, altrimenti tutto passerebbe ancora in secondo piano. Secondo me bisogna lasciare più spazio agli arbitri di campo piuttosto che quelli al Var. Rocchi annunciò la volontà di evitare i cosiddetti ‘rigorini’. Proposito al quale poi non è stato dato seguito, basterebbe giudicare solamente in relazione alle dinamiche del campo, non eccedendo con l’utilizzo delle riprese e dei fermi immagine. Oltre ad uniformità arbitrale, servirebbe anche uniformità editoriale. Ci sono troppi titoloni per alcune squadre e situazioni, ed altri che durano solo un giorno.

Pedro è un campione in campo e fuori dal campo. Si diventa grandi nel calcio anche e soprattutto quando hai dei valori importanti nella vita».