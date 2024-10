Mattei GIUDICA la Lazio: «E’ una squadra che IMPONE il proprio gioco ma per renderla più forte serve QUESTA cosa»

Mattei, il giornalista ai microfoni di Radiosei si esprime sulla Lazio alla luce anche della prova importante di ieri con il Nizza

Ai microfoni di Radiosei alla luce della straordinaria e prorompente prestazione della Lazio con il Nizza ma anche delle precedenti sfide dei biancocelesti, ha parlato Mattei il quale analizza e giudica cosi i biancocelesti

LAZIO – La cosa più importante di ieri con il Nizza ma non solo, è l’approccio alla gara. Udine a parte, la Lazio entra sempre in campo per fare la partita. Questa squadra è nata per imporre il proprio gioco, anche perché quando prova a gestire spesso le cose vanno peggio. È entrato Dia sul 3-1, ed è stato un messaggio coraggioso alla squadra, ma anche una mossa dettata dal fatto che non c’erano in panchina alternative a metà campo. Assolutamente serve un altro centrocampista. Ci si migliora quando le cose vanno bene

La Lazio è prima in classifica per differenza reti in Europa League. Due partite su otto sono state fatte bene, le altre sei saranno molto complicate. Già il Twente è una buona squadra, è la quarta del campionato olandese, ma quello che fa ben sperare è il modo in cui questa squadra sta affrontando la competizione. Se c’è la giusta attenzione e motivazione, la Lazio può giocarsela con tutte in Europa League