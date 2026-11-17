Davide Frattesi torna a lavorare con i compagni dopo il problema muscolare accusato in Nazionale. Nessuna lesione per il centrocampista biancoceleste, che punta alla convocazione contro il Lecce: le ultime da Formello

Arrivano notizie incoraggianti da Formello per la Lazio di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano attraverso il proprio canale WhatsApp, Davide Frattesi è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo nella giornata di oggi, martedì 17 novembre. Un aggiornamento importante per il centrocampista biancoceleste, costretto a interrompere anticipatamente gli impegni con la Nazionale italiana a causa di un problema muscolare. Il rientro in gruppo arriva a poche ore dal comunicato medico diffuso dalla società, che aveva escluso lesioni dopo gli esami strumentali effettuati lunedì. Una notizia positiva per Gattuso, impegnato nella preparazione della sfida contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre allo stadio Olimpico. La possibilità di recuperare Frattesi rappresenterebbe un’importante alternativa per il centrocampo, anche se la sua effettiva disponibilità dovrà essere valutata attraverso le risposte dei prossimi allenamenti.

Frattesi torna in gruppo: la notizia riportata da Fabrizio Romano

La novità principale riguarda il ritorno di Davide Frattesi al lavoro collettivo. Secondo l’aggiornamento attribuito a Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp, il centrocampista avrebbe partecipato regolarmente alla seduta di allenamento con i compagni. Un passaggio significativo dopo le preoccupazioni emerse durante la sosta per le Nazionali.

Il giocatore era stato costretto a lasciare anticipatamente il ritiro dell’Italia in seguito al problema fisico accusato durante la partita contro la Francia. Il ritorno a Formello aveva reso necessari ulteriori accertamenti per chiarire l’entità del fastidio muscolare.

Adesso, secondo l’ultimo aggiornamento, Frattesi avrebbe compiuto un passo importante verso il completo recupero. La partecipazione alla seduta collettiva rappresenta un’indicazione positiva, anche se non equivale automaticamente alla certezza di una convocazione per il prossimo impegno di campionato.

Gli esami di Frattesi escludono lesioni: il comunicato ufficiale

Il ritorno in gruppo arriva dopo il responso rassicurante degli accertamenti effettuati nella giornata di lunedì 16 novembre. La Lazio aveva infatti comunicato che la risonanza magnetica alla quale si era sottoposto Frattesi aveva evidenziato un semplice affaticamento muscolare, senza lesioni. Una diagnosi importante, considerando i timori iniziali legati alla possibilità di un infortunio più serio.

La società aveva precisato che le condizioni del centrocampista sarebbero state monitorate nei giorni successivi, in modo da valutare il progressivo ritorno alla normale attività. La situazione appare dunque incoraggiante, ma lo staff medico dovrà continuare a verificare la risposta del calciatore ai carichi di lavoro.

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Frattesi punta il Lecce: Gattuso valuta il possibile ritorno

La prossima partita della Lazio è in programma sabato 21 novembre, quando i biancocelesti ospiteranno il Lecce allo stadio Olimpico. Una sfida per la quale Gennaro Gattuso spera di poter recuperare Davide Frattesi.

Il centrocampista rappresenta una risorsa importante per le sue caratteristiche di inserimento, intensità e capacità di accompagnare la manovra offensiva. Il suo eventuale ritorno consentirebbe all’allenatore di avere maggiori possibilità di scelta in mezzo al campo, soprattutto considerando i numerosi impegni previsti nelle prossime settimane.

Resta da capire se Frattesi potrà essere utilizzato fin dal primo minuto oppure se lo staff tecnico preferirà una gestione prudente. La decisione dipenderà soprattutto dalle indicazioni che arriveranno durante le prossime sedute a Formello. Per il momento, l’obiettivo più immediato è completare il percorso di recupero senza accusare nuovi fastidi.