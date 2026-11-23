Andrea Agostinelli ha esaltato l’operato di Gennaro Gattuso! L’ex Lazio non ha dubbi: la squadra biancoceleste lo entusiasma

La Lazio continua a vivere un momento straordinario e il successo ottenuto contro il Lecce ha aggiunto un altro tassello a un percorso fin qui sorprendente. La squadra di Gennaro Gattuso ha conquistato un nuovo risultato positivo, confermando qualità e continuità. A sottolineare il lavoro svolto dal tecnico è stato l’ex Andrea Agostinelli, intervenuto sulle colonne de Il Messaggero.

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Agostinelli esalta il lavoro di Gattuso

L’ex biancoceleste ha posto l’accento non soltanto sui risultati ottenuti dalla squadra, ma anche sulla qualità del calcio espresso durante questa prima parte di stagione. «Mi ha entusiasmato. Oltre ai risultati, sta facendo vedere un gioco straordinario. Il merito è dello staff, con Rino in testa. Hanno dato alla squadra un’identità precisa e non c’è un giocatore che non sia migliorato».

La crescita dei giocatori

Secondo Agostinelli, uno degli aspetti più significativi del percorso della Lazio riguarda proprio la crescita dei singoli. Il lavoro dello staff avrebbe permesso a diversi elementi della rosa di trovare maggiore continuità e convinzione, contribuendo alla solidità complessiva del gruppo.

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Lazio, entusiasmo dopo il successo sul Lecce

La vittoria contro il Lecce rappresenta quindi un’ulteriore conferma del percorso intrapreso dalla formazione di Gattuso. L’attenzione si sposta ora sui prossimi impegni, con la Lazio chiamata a mantenere lo stesso livello di rendimento e a dare continuità a un avvio di stagione che continua ad alimentare entusiasmo nell’ambiente biancoceleste!