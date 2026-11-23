Lazio, Diogo Leite e Danilho Doekhi sono le liete sorprese in casa biancoceleste: i due difensori si conoscono avendo giocato assieme all’Union Berlino

Dietro la straordinaria cavalcata in vetta alla classifica della Lazio di Gennaro Gattuso non c’è soltanto la fame offensiva di un gruppo trasformato, ma soprattutto la solidità granitica della miglior retroguardia dell’intera Serie A, capace di incassare appena nove reti e collezionare già cinque partite a porta inviolata. Il segreto di questo bunker ha un’origine ben precisa e porta il nome di Danilho Doekhi e Diogo Leite.

La coppia di difensori centrali sbarcata a Formello a parametro zero l’estate scorsa dopo quattro stagioni condivise in Bundesliga con la maglia dell’Union Berlino si sta rivelando un autentico tesoro tattico, come confermato anche nel netto 3-0 inflitto al Lecce.

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Doekhi e Leite: due giganti complementari al servizio di Gattuso

Pur condividendo la stessa imponente statura di 190 centimetri, i due ex baluardi del club tedesco possiedono caratteristiche tecniche profondamente diverse che si incastrano alla perfezione. Da una parte c’è Danilho Doekhi, ventottenne olandese di piede destro cresciuto tra Ajax e Vitesse: un marcatore puro, esplosivo nei duelli corpo a corpo e dominante nel gioco aereo, dove vanta il 56% di duelli vinti in campionato oltre a un fiuto spiccato sui calci piazzati testimoniato dai tredici gol segnati in Germania e dall’assist già firmato in biancoceleste.

Dall’altra parte agisce Diogo Leite, centrale portoghese mancino di ventisette anni di scuola Porto, elegante nella prima costruzione e autentico regista occulto della difesa con il 93,6% di passaggi riusciti in Serie A (279 su 298), capace inoltre di eccellere nelle letture preventive con trenta spazzate e il 100% di contrasti vinti nei suoi primi 343 minuti stagionali.

I segreti dell’intesa: automatismi a memoria

Il vero valore aggiunto per la formazione biancoceleste risiede però nella memoria tattica maturata fianco a fianco per oltre centoventi partite in Germania, culmine di un percorso che aveva portato l’Union Berlino fino alla storica qualificazione in Champions League. Schierati rispettivamente sul centro-destra e sul centro-sinistra, Danilho Doekhi e Diogo Leite garantiscono angoli di passaggio naturali su entrambi i lati del campo senza mai pestarsi i piedi.

Ancora più preziosa è la sincronia nelle scalate difensive: i due applicano i movimenti a memoria senza bisogno di richiami vocali, con uno che esce aggressivo ad accorciare sull’attaccante avversario mentre l’altro scivola istantaneamente a proteggere la profondità alle sue spalle.

Le rotazioni difensive della Lazio: perché Doekhi e Leite sono due titolari aggiunti

In una stagione lunga e ricca di insidie, poter contare su una coppia già rodata a livello internazionale rappresenta un lusso enorme per Gennaro Gattuso. Quando sorgono emergenze di formazione, come in assenza di Josip Šutalo, oppure quando occorre far rifiatare Oliver Provstgaard dopo gli impegni con le nazionali, il tecnico biancoceleste può affidarsi a occhi chiusi al duo ex Union Berlino senza abbassare minimamente l’asticella della sicurezza.