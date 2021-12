Matri: «Luis Alberto? Se ci fosse solo la fase di possesso»

Su Dazn, Alessandro Matri commenta la prova di Luis Alberto, strepitoso da subentrante nel 3-1 della Lazio sul Genoa

«Se ci fosse solo quella lo metterebbe in campo sempre, credo che i dubbi siano soprattutto sulle altre fasi di gioco. Forse è questo che gli chiede di più, ma non penso che metta in discussione le qualità di Luis Alberto: è un giocatore con qualità uniche. Vuole dare un segnale anche a lui »