Massimo Mauro controtendenza: «Finiamola di parlare di calcio usurante»

Massimo Mauro va contro il pensiero espresso da alcuni addetti ai lavori nell’ultimo periodo. Secondo l’ex Napoli e Juve non si gioca troppo

Nel calcio di oggi si gioca troppo? L’ex calciatore, tra le altre in Serie A di Juventus e Napoli, e opinionista Massimo Mauro va controtendenza. Questo il suo pensiero in un’intervista a La Repubblica:

ABBASSARE INGAGGI – «Andrebbe benissimo giocare una ventina di partite in meno all’anno, a patto però di abbassare l’ingaggio di un paio di milioni di euro».

NON VEDO SOFFERENZA – «Anche ai miei tempi ci si faceva male. E poi adesso le squadre hanno rose di 30 giocatori e ci sono 5 sostituzioni a partita. Finiamola di parlare del calcio come usurante. È uno sport in cui regna la tensione della responsabilità del risultato. Ma per il resto lavori all’area aperta e sotto stretto controllo medico. Non vedo la sofferenza».

PARTITA AL POSTO DELL’ALLENAMENTO – «Penso che giocare spesso non sia un problema per la salute dei giocatori, perché la partita sostituisce l’allenamento. Anzi è anche meglio».