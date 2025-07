Tavares, quale sarà il futuro dell'esterno biancoceleste? Ecco il piano di Sarri a Formello - Lazio News 24

Tavares al centro del lavoro di Sarri: Formello diventa il primo banco di prova. La situazione

Da lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione della Lazio, con il primo ritiro a Formello dopo anni trascorsi ad Auronzo di Cadore. Una novità logistica che segna anche un cambio di rotta nel programma estivo: soltanto dodici giorni di lavoro, a differenza delle tradizionali tre settimane in altura, come avrebbe preferito Maurizio Sarri. Il tempo sarà quindi limitato, e per il tecnico toscano si tratterà di sfruttare ogni allenamento per valutare la condizione e soprattutto l’adattabilità dei singoli al suo sistema di gioco.

Tra i nomi più osservati ci sarà sicuramente Nuno Tavares, uno dei profili più interessanti ma anche più complessi della rosa. Il laterale portoghese, protagonista in Serie A la scorsa stagione con ben otto assist, ha dimostrato di avere qualità offensive di livello, grazie alla sua velocità, forza fisica e capacità di affondare sulla fascia. Tuttavia, è proprio nella fase difensiva che Tavares mostra ancora limiti evidenti: posizione approssimativa, disattenzioni tattiche e difficoltà nei duelli in marcatura sono aspetti che preoccupano lo staff tecnico.

L’obiettivo di Sarri sarà quello di lavorare a fondo su questi aspetti. Il tecnico non ha mai nascosto la sua esigenza di avere esterni affidabili e disciplinati, soprattutto in una linea a quattro dove l’equilibrio difensivo è fondamentale. In questo contesto, l’adattabilità di Tavares alla fase difensiva sarà una delle chiavi del ritiro: se riuscirà a migliorare sotto la guida del “Comandante”, potrà diventare una risorsa preziosa per la stagione.

Il breve ritiro di Formello rappresenterà quindi una sorta di esame preliminare per il terzino ex Arsenal, chiamato a dimostrare di poter crescere anche sul piano tattico. La Lazio punta molto sulle sue potenzialità, ma ora è il momento di trasformare il talento in rendimento costante.

Con il mercato ancora fermo e i margini di manovra ridotti, la valorizzazione interna di profili come Tavares diventa un passaggio obbligato per costruire una squadra competitiva. Sarri lo sa, e inizierà subito da lui il lavoro più delicato: trasformare un talento offensivo in un esterno completo.