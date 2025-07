Zaccagni, come sta il capitano della Lazio? Ecco le ultime novità sull'attaccante - Lazio News 24

Zaccagni ancora a riposo: il recupero continua, obiettivo l’amichevole con l’Avellino. La situazione

Il rientro in gruppo di Mattia Zaccagni è ancora rimandato. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero 20 biancoceleste ieri non si è presentato all’Isokinetic, il centro medico dove i giocatori della Lazio stanno effettuando i test fisici di inizio stagione. Il motivo è legato al percorso di recupero dall’infortunio che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane della passata stagione.

Zaccagni, oggi capitano designato della Lazio dopo l’addio di Immobile, è ancora alle prese con il lavoro di riabilitazione. Giovedì si è sottoposto alle visite mediche al Lazio Lab di Formello, ma ha preferito rimandare i test atletici previsti nel centro sportivo di via Flaminia. L’esterno offensivo li sosterrà nei prossimi giorni, non appena il suo quadro fisico sarà ritenuto idoneo dallo staff sanitario.

La gestione del recupero di Zaccagni sarà improntata alla massima cautela. È infatti molto probabile che salti la prima settimana di preparazione con Maurizio Sarri, o che comunque venga sottoposto a un programma personalizzato che eviti i carichi di lavoro più intensi. Il tecnico toscano non vuole correre rischi inutili, soprattutto in un momento in cui la rosa non è ancora al completo e il calciomercato è bloccato.

L’obiettivo è riportare Zaccagni gradualmente in condizione, con un rientro previsto in vista della prima amichevole estiva, in programma il 26 luglio contro l’Avellino. La gara rappresenterà il primo test vero per valutare la condizione generale della squadra e lo stato fisico del capitano, che ha chiuso la scorsa stagione con qualche acciacco ma anche con prestazioni solide.

Nel frattempo, il calciatore continua il lavoro differenziato a Formello, seguito passo dopo passo dallo staff medico e atletico. La Lazio punta molto su Zaccagni per la stagione 2024-2025, sia per il suo contributo tecnico che per la leadership in campo e nello spogliatoio.