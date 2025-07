Calciomercato Lazio, Ghilardi potrebbe sfumare? Il punto in vista dell'estate biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Ghilardi piace, ma il blocco frena ogni trattativa. La situazione attuale

Il nome di Daniele Ghilardi, giovane difensore centrale classe 2003 in forza all’Hellas Verona, è sempre più al centro delle dinamiche del mercato estivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il talentuoso centrale è finito nel mirino di diverse squadre, tra cui anche il Real Betis, che sarebbe pronto a presentare un’offerta vicina ai 9 milioni di euro. Il club spagnolo ha già manifestato forte interesse, ma la concorrenza è alta, sia in Italia che all’estero.

Nel panorama italiano, anche il calciomercato Lazio aveva mosso i primi passi per monitorare da vicino il giocatore. Inserito in una lista di profili giovani e di prospettiva, Ghilardi era stato identificato come una possibile soluzione per rinforzare la retroguardia biancoceleste, nell’ottica di un ringiovanimento del reparto difensivo. Tuttavia, le ambizioni del club capitolino si scontrano con la realtà: il calciomercato Lazio è di fatto bloccato e ogni operazione in entrata risulta congelata fino almeno al prossimo mese di gennaio.

Questo stop forzato rischia di compromettere l’ingaggio di talenti emergenti come Ghilardi, che intanto continua a raccogliere attenzioni anche da parte di altri club italiani. L’Hellas Verona, consapevole del valore crescente del proprio difensore, spera di ricavare una cifra superiore rispetto ai 9 milioni messi sul tavolo dal Betis, puntando sulle numerose richieste e sulla giovane età del giocatore, che vanta ancora ampi margini di crescita.

Per la Lazio, quella di Ghilardi rappresentava un’occasione interessante nel contesto di un calciomercato orientato alla valorizzazione di giovani italiani. Ma con la società ancora ferma sul fronte acquisti per motivi economici e regolamentari, l’inserimento nella trattativa sembra ormai difficile. A Formello si continua a monitorare la situazione, sperando in un possibile rallentamento delle trattative con il club spagnolo.

Il calciomercato Lazio, quindi, resta in stand-by, ma la dirigenza biancoceleste non ha smesso di lavorare sottotraccia. Se a gennaio il blocco dovesse essere superato, Ghilardi potrebbe tornare un obiettivo concreto. Intanto, la sensazione è che la Lazio debba fare i conti con una finestra di mercato che rischia di sfumare prima ancora di essere davvero iniziata.