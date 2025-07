Calciomercato Lazio, UFFICIALE la cessione di quel giocatore. Arriva il comunicato sul sito - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Gabriele Artistico allo Spezia, operazione in prestito con opzioni. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio registra un nuovo movimento in uscita: è ufficiale la cessione temporanea dell’attaccante Gabriele Artistico allo Spezia Calcio. Il giovane centravanti, classe 2002, lascia Formello per proseguire il suo percorso di crescita in Serie B, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e minuti nelle gambe. Il trasferimento è stato definito in prestito con diritto di opzione a favore dello Spezia e contro-opzione da parte del club biancoceleste, che manterrà così il controllo sul futuro del giocatore.

Questa operazione rappresenta un nuovo tassello nella strategia del calciomercato Lazio, che, pur essendo momentaneamente bloccato in entrata, continua a lavorare in uscita per garantire spazio e opportunità di crescita ai suoi giovani talenti. Gabriele Artistico è uno dei profili più promettenti del vivaio laziale, reduce da un’ottima stagione con la maglia della Turris, dove ha messo in mostra le sue doti tecniche e il fiuto del gol.

La scelta dello Spezia non è casuale: il club ligure ha manifestato interesse concreto per il giocatore, ritenendolo una valida alternativa nel reparto offensivo per il campionato cadetto. La Lazio, dal canto suo, crede ancora nelle potenzialità di Artistico, tanto da inserire nel contratto la contro-opzione, che consentirebbe di riportarlo a Roma qualora dovesse esplodere nella prossima stagione.

In un momento di incertezza sul fronte acquisti, il calciomercato Lazio continua dunque a muoversi attraverso operazioni mirate in uscita, con lo scopo di valorizzare il patrimonio tecnico interno. Le prossime settimane saranno decisive anche per altri giovani biancocelesti, che potrebbero seguire lo stesso percorso di Artistico in prestito, sempre con la formula dell’opzione/contro-opzione, per mantenere un legame con la prima squadra.

Il club capitolino, in attesa di risolvere le questioni legate ai paletti economico-regolamentari che stanno condizionando la campagna acquisti, si concentra sulla pianificazione a lungo termine. Il caso Artistico è emblematico: costruire un futuro competitivo parte anche dalla valorizzazione dei giovani, inserendoli gradualmente in contesti più impegnativi e monitorando attentamente il loro sviluppo.

Il calciomercato Lazio continua, dunque, a lavorare con lungimiranza, anche se lontano dai riflettori.