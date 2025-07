Ex Lazio, Acerbi rischia di dire addio all'Inter. Ecco la situazione del difensore nerazzurro in vista del prossimo anno - Lazio News 24

Ex Lazio, il futuro di Acerbi in bilico: possibile addio anticipato all’Inter. La situazione attuale

Il futuro di Francesco Acerbi, ex difensore della Lazio, potrebbe presto prendere una nuova direzione. Nonostante un contratto valido fino al 2026 con l’Inter, il centrale classe 1988 potrebbe lasciare Milano in anticipo. Il suo ruolo nella difesa nerazzurra, fondamentale negli ultimi anni, è ora messo in discussione da diversi fattori: l’età (compirà 38 anni a febbraio), alcuni problemi fisici e il recente cambio di guida tecnica con Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi.

L’ex Lazio, arrivato a Milano proprio su richiesta del suo ex allenatore biancoceleste, ha incarnato al meglio la filosofia tattica di Inzaghi, rappresentando una colonna della retroguardia interista. Con il cambio di allenatore, però, le esigenze tecniche cambiano: Chivu sembra intenzionato a rinnovare il reparto difensivo, puntando su elementi più giovani e su un sistema basato sulla difesa a zona, meno adatto alle caratteristiche di Acerbi, più incline a un’impostazione difensiva uomo su uomo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter starebbe valutando la possibilità di ricorrere a una clausola di rescissione anticipata prevista nel contratto del difensore. La clausola permetterebbe di liberarsi dal vincolo pagando una penale contenuta di 500 mila euro, senza ulteriori costi aggiuntivi. Una soluzione che semplificherebbe una separazione ormai sempre più probabile.

L’eventuale addio dell’ex Lazio segnerebbe anche una sorta di chiusura definitiva con l’era Inzaghi, con cui Acerbi ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera. Le voci su un possibile trasferimento con Inzaghi all’Al Hilal in Arabia Saudita al momento restano prive di conferme concrete, ma non sono da escludere scenari esteri.

Nel frattempo, l’Inter valuta le opzioni per il futuro della sua difesa. Con Acerbi in uscita, servirà almeno un innesto per garantire esperienza e affidabilità nel reparto arretrato. La dirigenza è già al lavoro per individuare il profilo giusto che possa raccogliere l’eredità dell’ex Lazio, senza compromettere l’equilibrio della squadra.

In attesa di decisioni definitive, il destino di Francesco Acerbi resta incerto. Ma il segnale è chiaro: l’Inter è pronta a voltare pagina, e l’ex Lazio potrebbe presto essere protagonista di un nuovo capitolo lontano da Milano.