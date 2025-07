Calciomercato Lazio, tempo di cessioni. Quali saranno i giocatori sacrificati dai biancocelesti? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: via alla fase cessioni, priorità sfoltire la rosa. La situazione attuale in ottica campagna acquisti

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo, ma non con colpi in entrata: l’obiettivo primario del club in questa fase è infatti sfoltire la rosa, liberarsi degli esuberi e possibilmente fare cassa per poi intervenire sul mercato con maggiore libertà. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il lavoro di alleggerimento dell’organico è già iniziato, partendo proprio dal settore giovanile.

Diversi giovani della Primavera sono già stati piazzati. Bordon, portiere classe 2004, ha salutato la Lazio Primavera per trasferirsi in Serie B al Sud Tirol, mentre Gabriele Artistico è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto allo Spezia. Per Di Tommaso, attaccante promettente classe 2005, è in corso un vero e proprio duello tra Casertana e Ternana, due club che vorrebbero garantirsi le sue prestazioni nella prossima stagione.

Tra i movimenti più interessanti figura anche quello di Floriani Mussolini, che ha firmato con la Cremonese, mentre per il giovane talento Sana Fernandes si aprono prospettive all’estero: il Belgio potrebbe essere la prossima tappa per la sua crescita professionale.

La parte più complicata del Calciomercato Lazio, tuttavia, riguarda le uscite dalla prima squadra. Alcuni profili sono fuori dai piani tecnici ma difficili da piazzare. Tra questi ci sono Fares, Kamenovic e Basic. L’unico ad aver preso parte alle visite mediche a Formello è stato Toma Basic, segnale che una sua permanenza temporanea non è da escludere, anche se la società spera in un’opportunità di cessione.

L’obiettivo della dirigenza biancoceleste è chiaro: completare il lavoro in uscita il prima possibile per poter tornare a muoversi anche in entrata. Il blocco del mercato imposto dalle attuali difficoltà economiche può essere superato solo con una gestione efficiente degli esuberi. In questo senso, le prossime settimane saranno decisive per capire come si evolverà il Calciomercato Lazio.