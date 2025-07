Ex Lazio, Stefano Pioli ritorna in Serie A! Ufficiale l'approdo in quella big italiana - Lazio News 24

Condividi via email

Ex Lazio, Stefano Pioli torna a Firenze: è il nuovo allenatore della Fiorentina. La situazione

Dopo l’esperienza al Milan, Stefano Pioli, ex Lazio, riparte dalla Fiorentina. È ufficiale il suo ritorno sulla panchina viola, come confermato dal comunicato diramato oggi dal club toscano. Pioli torna a Firenze con un contratto che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2028, segnando così un nuovo capitolo della sua lunga carriera in Serie A.

Ecco la nota ufficiale pubblicata dalla società:

«ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli. Pioli, che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore tra il 1989 e il 1995, e aver già allenato i gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028».

Pioli è un nome noto anche ai tifosi della Lazio, club che ha allenato dal 2014 al 2016. Proprio con i biancocelesti ha raggiunto uno dei risultati più significativi della sua carriera da tecnico: la finale di Coppa Italia del 2015 e un terzo posto in campionato che ha riportato la Lazio nei preliminari di Champions League. Un passato che ancora oggi viene ricordato positivamente dai tifosi laziali, che hanno visto in lui un allenatore capace di costruire gioco e valorizzare i giovani.

L’approdo alla Fiorentina rappresenta dunque un ritorno “a casa” per Pioli, che conosce bene l’ambiente viola sia da calciatore che da allenatore. Dopo aver chiuso l’avventura con il Milan, culminata con uno scudetto nel 2022 e numerose partecipazioni europee, l’ex Lazio è pronto a rilanciarsi con entusiasmo in un progetto tecnico di medio-lungo termine.

La Fiorentina, dal canto suo, punta su un tecnico esperto, abituato a lavorare sotto pressione e a gestire squadre con ambizioni europee. Il ritorno di Pioli è stato accolto con curiosità e attese da parte della tifoseria, che spera in una squadra competitiva e pronta a confermare quanto di buono fatto nelle ultime stagioni.

Per Pioli, ex Lazio e ora nuovamente alla guida della Fiorentina, si apre dunque una nuova sfida all’insegna della continuità e dell’esperienza.