Mascara rivela: «Avrei potuto vestire la maglia della Lazio…»

Giuseppe Mascara ha svelato un retroscena di mercato che lo lega alla Lazio: il giocatore avrebbe potuto vestire i colori biancocelesti

Intervenuto sulle frequenze di Radio Incontro Olympia, Giuseppe Mascara ha rivelato un eneddoto di mercato che lo lega proprio alla Lazio:

«La situazione calcio non è semplice da gestire, difficile far ragionare alla stessa maniera tutti i dirigenti. Al momento non c’è niente di certo. La prima cosa è mettere tutti in sicurezza. Io ora vivo a Catania e qui la situazione sembra sotto controllo, mi auguro che presto possa essere così anche nel resto d’Italia. Penso che la voglia dei calciatori sia quella di tornare in campo, in Germania hanno battuto tutti i record di ascolti. Il calcio è vita, anche in un momento difficile. Ma non sottovalutiamo la malattia. Lazio? Avrei potuto giocare per i biancocelesti. Zenga poteva diventare l’allenatore prima di Ballardini e mi avrebbe portato con sé».