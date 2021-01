Marusic: «Ormai mi sento meglio a sinistra che a destra, assist importante»

Adam Marusic ha parlato ai canali ufficiali dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo: ecco le parole del giocatore

GARA – «Abbiamo fatto una partita importante, sapevamo che loro giocano bene ma abbiamo vinto e ho fatto questo assist per Ciro, era un passaggio dietro e lui l’ha messa dentro, sono contento a livello personale ma più per la squadra. Il Sassuolo palleggia sempre, devi entrare in ogni duello con tanta forza e motivazione, solo così puoi batterli.

ATALANTA – «Sarà tosta, dobbiamo dare tutto e vediamo cosa succede. Lo scorso anno non stavo bene fisicamente, adesso mi sento bene e spero di giocare tante partite, continuando così».

RUOLO – «Per me è lo stesso giocare a destra o sinistra, non ho preferenze, forse ora mi sento meglio a sinistra».