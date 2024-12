Marusic Lazio, i suoi gol valgono tre punti: i numeri da capogiro del terzino biancoceleste

Marusic Lazio, il montenegrino ha raggiunto Doll e Laudrup nella classifica marcatori all-time. I suoi numeri

Adam Marusic ha deciso la sfida contro il Lecce segnando la rete del definitivo 1-2, ma non è la prima volta che il terzino della Lazio risulta decisivo. Come riporta Il Corriere della Sera, le sue 12 reti hanno portato a ben 11 vittorie biancocelesti in questi anni.

L’unica volta in cui è entrato nel tabellino dei marcatori ma la sua squadra non ha vinto è stato nel 2018 contro il Milan: finì 2-1 per i rossoneri. Inoltre, c’è da aggiungere come Marusic abbia raggiunto Doll e Laudrup nella classifica marcatori all-time della Lazio.