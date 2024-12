Marusic a LSC: «Per me è il mio primo premio. Sono felice, gli troverò un bel posto»

Marusic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste. Queste le parole al termine di Lecce Lazio

Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine di Lecce–Lazio. Il montenegrino è stato premiato anche come migliore in campo, per lui è una prima volta da quando è in Serie A.

PREMIO MIGLIORE IN CAMPO – «È il mio primo premio, troverò lo spazio per lui. Sono molto contento per questo e per i tre punti. Abbiamo giocato una partita difficile dopo la sconfitta con l’Inter in casa, venire qui e trovare forza e entusiasmo era difficile»

SONO FELICE – «Sono contento sicuramente, non segno tanto ma l’ho fatto in questo momento importante per la squadra. Se non avessimo vinto oggi sarebbe stata un’altra storia dopo la sconfitta di lunedì, questi punti sono fondamentali per noi. Voglio continuare così e rispondere sempre presente per la squadra e per il mister»