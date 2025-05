Marusic a LSC: ‭«Partita troppo importante per noi»

Il giocatore della Lazio ha parlato nel pre partita della sfida contro l’Empoli, dove ha analizzato il momento dei biancocelesti

Adam Marusic ha parlato ai canali ufficiali del club a pochi istanti dal fischio di inizio di Empoli- Lazio. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – ‭«Oggi abbiamo una partita fondamentale, è troppo importante per noi. Dobbiamo dare tutto dall’inizio con l’atteggiamento giusto, tanta fame e voglia di vincere. Empoli? Giocano per la salvezza, sarà difficile. Ma sappiamo cosa dobbiamo fare e vogliamo fare risultato. Il mio ruolo? Io in ogni allenamento e in ogni partita dò sempre tutto, poi è il mister che decide dove farmi giocare. sono orgoglioso di poter fare tanti ruoli‭».