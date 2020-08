Marques: «Thiago Silva ha 6 proposte, alcune di queste dall’Italia, e ha già deciso»

Andersinho Marques, noto esperto di calcio brasiliano e di calciomercato, ha fatto il punto sul futuro di Thiago Silva, impegnato tra qualche giorno nella finale di Champions League col PSG. Ecco le sue parole alle frequenze di Radio Bruno:

In un momento in cui tanti presunti esperti dicevano che era un giocatore finito, io l’ho sempre difeso, e in Champions stiamo vedendo che è ancora un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato anche con l’Atalanta non facendo vedere il pallone a Zapata. Lui ha sul tavolo 6 proposte, alcune di queste dall’Italia. Il giocatore ed il suo entourage hanno già deciso dove andare, ma vogliono aspettare la fine della Champions. Per la Fiorentina sarebbe un colpo fenomenale, a prescindere dal fatto che ha 36 anni. La Fiorentina ha fatto vari sondaggi, ma sarà lui a dover decidere alla fine.