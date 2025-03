Marelli: «Giusto non fischiare il rigore»

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di DAZN quello che è stato l’episodio dubbio avvenuto nel contatto tra Kamara e Zaccagni

Luca Marelli ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN sul contatto tra Kamara e Zaccagni, avvenuto durante la sfida tra Lazio e Udinese.

IL COMMENTO – «Un intervento in area di Kamara su Zaccagni. Lo anticipa e non permette al numero 10 della Lazio di colpire il pallone. Un intervento molto rischioso perché se non avesse preso il pallone si sarebbe trattato di rigore e fallo da secondo giallo e quindi da espulsione. Kamara prende tutto, sia pallone che piedi dei compagni, ma è giusto non fischiare il rigore».