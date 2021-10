Bucciantini: «La Lazio è paralizzata dalla teoria, su Luis Alberto...»

Per Bucciantini la Lazio è troppo attenta alla teoria richiesta da Sarri finendo per essere paralizzata: le sue parole

Marco Bucciantini, noto opinionista, è intervenuto come ospite alla trasmissione Sky Calcio Club Senza Giacca per analizzare la partita tra Verona e Lazio andata in scena ieri alle 15:00 e vinta nettamente dai padroni di casa per 4-1:

«Le tre partite che ammutoliscono i tifosi sono quelle con Milan, Bologna e Verona. Non è una questione di scelte dei giocatori, ma anche se Luis Alberto e Milinkovic Savic in panchina non ci possono stare. Devi trovare un modo per avere loro due in campo. Queste tre partite ci raccontano di un’assenza emotiva della squadra. O paralizzata dalla teoria o da altro».