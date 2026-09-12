Mantovani: «Milan-Lazio del ’66? Ci fu una scena surreale a San Siro. Oggi potrebbe finire in pareggio»

Claudio Mantovani, ex portiere, è intervenuto in vista del rovente match che andrà in scena tra la Lazio e il Milan

Prima del nuovo confronto tra Lazio e Milan, la memoria torna a una delle sfide più curiose tra le due squadre! Tra gli episodi più particolari c’è quello del 16 ottobre 1966, una partita rimasta impressa nei ricordi degli appassionati. A raccontare quell’incontro è stato Claudio Mantovani, ex portiere rossonero e protagonista in campo quel giorno. Intervistato da Il Corriere della Sera, l’ex estremo difensore ha ripercorso una gara dal sapore particolare, diventata negli anni una delle storie più singolari legate ai precedenti tra biancocelesti e rossoneri. Vi riportiamo di seguito le dichiarazioni:

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SCENA SURREALE – «Rivera aveva appena realizzato il gol del 2-1 in nostro favore. Dopo circa un minuto e mezzo arrivò il triplice fischio dell’arbitro Angonese, che decretò la fine della partita. L’allenatore della Lazio Mannocci però si precipitò verso il direttore di gara per fargli notare che il tempo non era ancora terminato e che mancavano ancora tre minuti. Angonese controllò il cronometro, si rese conto dell’errore e disse: “Ha ragione, torniamo in campo”. A quel punto si creò una situazione incredibile: alcuni giocatori della Lazio, come Carosi e Morrone, erano già negli spogliatoi sotto la doccia, mentre altri erano spariti. Ci volle parecchio tempo per riuscire a riportare tutti sul terreno di gioco. Una scena surreale, mai vista prima su un campo di calcio».

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CAOS – «Sul cross di Carosi mi arrivò davanti Bagatti, lo stesso giocatore che aveva segnato anche il primo gol, e riuscì a trovare il pareggio sul 2-2. Fu una beffa incredibile, quasi impossibile da accettare. Non riuscivo a credere a quello che era appena successo. Dopo il caos in campo, la situazione degenerò anche fuori: l’arbitro venne aggredito da due persone entrate sul terreno di gioco, mentre il pullman della Lazio e la macchina di Angonese furono colpiti da alcune pietre. La polizia dovette intervenire con cariche e lacrimogeni per riportare la calma. Ci furono arresti e feriti: fu la prima volta che San Siro venne teatro di una situazione del genere».

PRONOSTICO ODIERNO – «Il mio pronostico? Dico pareggio. Però soltanto se il fischio finale arriva con tre minuti di anticipo…».

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